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Erol Bulut: "1 puan aldığımız için mutluyuz"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut maç sonunda "VAR sistemi var. Sistemi izleyerek kararlarını verdiler. Hakem ne karar veriyorsa biz ona bir şey diyemeyiz"

Kaynak: DHA
Erol Bulut: '1 puan aldığımız için mutluyuz'
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10 Şubat 2019 17:24
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, ''Zor bir deplasmandı. Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Son dakikalara baktığımızda, kaybettiğimiz 2 puan var. Maçtan 3 puan alabilirdik. Maç bizim istediğimiz doğrultuda seyretti. İkinci yarı attığımız gol var. Atabileceğimiz gol vardı. 1 puan aldığımızdan dolayı mutluyum. Son dakikalarda 2 puan kaybetmenin de üzüntüsünü yaşıyorum" diye konuştu.

"HAKEMİN KARARINA BİR ŞEY DİYEMEYİZ"
Hakem Halil Umut Meler'in kararlarıyla ilgili soru üzerine Bulut, ''VAR sistemi var. Sistemi izleyerek kararlarını verdiler. Hakem ne karar veriyorsa biz ona bir şey diyemeyiz" dedi.

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