Erol Bulut 1 forma için kararsız; 3 isim...

Fenerbahçe, 1 haftalık Milli aranın ardından yarın Göztepe deplasmanında oynayacağı maçla lige dönüş yapacak. Zorlu maç öncesinde hem eksikler nedeniyle hem de geniş kadro yüzünden Erol Bulut'un sahaya süreceği 11 merakla bekleniyor. Karagümrük maçında kırmızı kart gören Lemos cezalı. Onun yokluğunda Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar formayı kapmak için savaşıyor. Bu rekabette Serdar daha önde. Ağrıları nedeniyle iki haftadır özel program uygulayan Gökhan Gönül'ün riske edilmeyerek İstanbul'da bırakılacağı öğrenildi. Yeni transfer Nazım Sangare, yarın ilk kez Sarı-Lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor. Altay, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia ve Samatta, 11'de olmasına kesin gözüyle bakılan diğer isimler. Erol Bulut, kadroyu büyük ölçüde şekillendirse de kararsız kaldığı bir bölge var: Sol ön taraf...



Yüzde 30 Mert Hakan



Milli arayı en iyi değerlendiren isim oldu. İstanbulspor maçında 11 için hazır olduğunu gösterdi. Orta sahadaki güçlü rekabet nedeniyle burada kendisine yer bulması zor ama Erol Bulut onu sol önde deneyebilir.



Yüzde 30 Ferdi



Sezona 11'de başladı, sonrasında yerini kaybetti. Hollanda U21 Takımı'ndaki başarılı performansı ve Thiam'daki düşüş sayesinde yeniden ilk 11'e dönebilir. Ancak milli takımdan geç dönmesi dezavantaj.



Yüzde 40 Thiam



İlk 4 maça da 11'de başladı. Ancak beklentilerin altında kaldı. Daha hazır olması ve takıma uyum sağlaması nedeniyle yine forma için bir adım önde görünse de takımdaki yeri eskisi kadar sağlam değil.



