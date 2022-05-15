Erol Bulut: '1 dakikada 2 gol yenmez'

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "Bir dakikada 2 gol yememiz güzel bir görüntü değil." dedi.Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçla ilgili konuşulacak çok şeyin olduğunu ancak nereden başlayacağını bilmediğini ifade etti.Maçı herkesin izlediğini vurgulayan Bulut, "Hakemlerden mi başlayayım, bizim kaçırdığımız net pozisyonlardan mı başlayayım. Çok adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum. İlk yarıda Maxim'in pozisyonunda kesin kırmızı kart verilmesi gerekirken ofsayt pozisyonu olarak değerlendirildi. Akşama televizyonlarda hakemlerimiz de izleyebilir. Nitekim sadece oraya bakmaksızın yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu." diye konuştu.Rakip takımın duran toptan öne geçtiğini vurgulayan Bulut, bu andan sonra da beraberlik ve hatta öne geçme fırsatlarını yeterince bulduklarını kaydetti.Buldukları pozisyonları kolayca harcadıklarını aktaran Bulut, "Sonuçta 3-0'lık bir mağlubiyet yaşadık. 80'inci dakikadan sonra oyuna soktuğumuz arkadaşlarımızdan katkıyı göremedik. Bu da hoca olarak bana yazar. Bir dakikada 2 gol yememiz güzel bir görüntü değil. Yaptığımız basit hatalardan yediğimiz 2 gol oldu. Maçın sonucu da bu şekilde olmamalıydı. En azından buradan bir puan alıp gidebilirdik." ifadelerini kullandı.