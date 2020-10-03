Erol Bulut: '1-2 transfer daha olacak'

Fenerbahçe teknik direkörü Erol Bulut, Karagümrük'ü 2-1 yendikleri maçın ardından transfer açıklamaları yaptı.



Son olarak Perotti'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transferlerin devam edeceğini dile getiren Erol Bulut, "Birkaç kişiyle daha görüşüyoruz. Transfer olacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.



Transfer dönemi hakkında konuşan Erol Bulut, "Pazartesi transfer bitecek. Daha rahat olacağız. Futbolcunun kafasında kim gelecek, kim gidecek var. Bunlar bitecek. 14 transfer var. Bunların uyum süreci kolay değil. Her hafta futbolcu geliyor" ifadelerini kullandı.



Maçı değerlendiren Bulut, "75 dakika iyi bir maç oldu bizim adımıza. 2-0 öndeyken, hatta maç 3-0 4-0 olmalıydı. Rakip penaltı aldı. Son 15 dakika biraz sıkıntılı geçti. Rakip ikinci bir penaltı kazandı. İkinci penaltıdan önce Papiss Cisse'ye faul vardı. Hakem farklı yorumladı. İlk penaltıya kadar iyi bir maç sergiledik. Üstüne koymamız gerekiyor. Yeterli mi diye sorarsanız, yapılan transferler, uyum süreci.. İlk 75 dakika fena değil. Milli maç arası bizim adımıza iyi olacak. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe seyrettirmeyi düşünüyoruz" dedi.



