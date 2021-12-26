Erol Bilecik'ten Ağaoğlu'na: 'Olağan akışa aykırı'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Başakşehir maçı sonrası sözlerine Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten cevap geldi.Ahmet Ağaoğlu, şampiyonlukla ilgili, "Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur." ifadelerini kullandı.Erol Bilecik, konu hakkında Sporx'in attığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak "Bu açıklama, futbol dinamiklerinin olağan akışına aykırıdır. Zira ligin 2.yarısında oynanacak maçları "?" haline getirecek bir açıklamadır. Kıymetli Anadolu kulüplerimizin her zaman olduğu gibi hakkıyla mücadele edeceklerine inanıyoruz." cevabını verdi.