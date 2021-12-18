Erol Bilecik: 'Fırsatçı yaklaşımlar doğruların gerisinde kalacaktır'

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük dikkat çekti.



Bilecik, Galatasaray'dan istifa eden Rezan Epözdemir'in düzenlediği basın toplantısından sonra yapaıtğı paylaşımda "Fırsatçı yaklaşımlar er geç doğruların gerisinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.



İşte Birecik'in paylaşımı:



"Bugün gördük ki geniş kitlelere hitap eden spor kulübü yöneticiliği için en önemli konular:"iyi karakter", "dürüstlük" ve "aklıselim yaklaşım"sahibi olmaktır.



Popülist duruşla, doğruluk payını bilmeksizin sergilenen fırsatçı yaklaşımlar da er geç doğruların gerisinde kalacaktır."





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