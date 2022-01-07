Erol Bilecik: 'Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!'

Adil bir yönetim mi yoksa bu sezona özel bir yaklaşım mı diye tarafsızca baktığınızda, her şeyin ortada olduğu açıktır❗️



Üstelik sezon başından beri pek çok maçta yaşananlarla bu sabittir.



Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!



— Erol Bilecik (@ErolBilecik) January 7, 2022

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmadaki hakem yönetimi Malatyaspor cephesinde öfkeye neden olurken, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten de bir paylaşım geldi."Adil bir yönetim mi yoksa bu sezona özel bir yaklaşım mı diye tarafsızca baktığınızda, her şeyin ortada olduğu açıktır! Üstelik sezon başından beri pek çok maçta yaşananlarla bu sabittir. Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!"