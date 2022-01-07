Erol Bilecik: "Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!"

Fenebahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Trabzonspor - Yeni Malatyaspor mücadelesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Erol Bilecik: 'Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!'
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07 Ocak 2022 23:21
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmadaki hakem yönetimi Malatyaspor cephesinde öfkeye neden olurken, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten de bir paylaşım geldi.

Bilecik paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Adil bir yönetim mi yoksa bu sezona özel bir yaklaşım mı diye tarafsızca baktığınızda, her şeyin ortada olduğu açıktır! Üstelik sezon başından beri pek çok maçta yaşananlarla bu sabittir. Bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır!"

İşte o paylaşım:

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