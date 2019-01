"İYİ YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ"

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı takımın son antrenmanını izleyen kulüp başkanı Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman ile bir araya geldi.Antrenman sonrası konuşan Başkan Bedir, ligin ikinci yarısı ile birlikte maçların karakterinin değiştiğini ifade ederek, "Her takım gerek yaptığı takviyelerle, gerekse de oyuncuların takıma adapte olması ile farklı oyun oynamaya başladılar. Telafisi olmayan maçlar olduğu için puanda aslanın ağzında oluyor. Biz, 5 maçtır ligde yenilmiyoruz. 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldık. Her maçta puanımızı 1 veya 3 puan yukarı çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.Geçen hafta sonu oynanan Bursaspor maçında iyi bir performans sergilediklerini ve 1 puan aldıklarını hatırlatan Bedir, "Alınacak her puan çok önemli ve sakatlık yaşamadan müsabakaları sonlandırmak istiyoruz. Biz, iyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Biz, sürpriz yaşamak istemiyoruz. Normal gücümüze göre oyun oynarsak, iyi bir yerde ligi tamamlarız. Hafta sonunda Malatya'ya gidiyoruz. Malatya iyi bir takım ama hocamızın da söylediği gibi yenilmeyecek bir takım değil. 3 puan için Malatya'ya gideceğiz. Malatya'dan galip gelip döneceğimize inanıyorum" diye konuştu