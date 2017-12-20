Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Marius Sumudica'ya bir Katar takımının yaptığı teklif ve ortalarda dolaşan transfer dedikodularına yanıt vererek, ''Kayserispor'da ne gelen ne giden var. Sadece ve sadece Evkur Yeni Malatyaspor maçına odaklandık. Söylentilere karnımız tok. Gerisi laf'' dedi.Rumen basınında yer alan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Gharafa takımının 1 milyon 800 bin Euro gibi teklifte bulunduğu haberleri, sarı kırmızılı ekibin Steaua Bükreş takımında forma giyen Romanya Milli Takım santraforu Denis Alibec'e talip olduğu gibi söylentilere ilişkin olarak soruları yanıtlayan Başkan Erol Bedir, ''Marius Sumudica sözleşmeli teknik direktörümüz. Kendisinin bizimle bu yönde bir görüşmesi olmadı. Alibec isimli oyuncunun transfer edileceğine ilişkin haberleri medyadan okudum. Bizim böyle bir girişimimiz olmadı. Deniz Türüç'le ilgili konuşanlara gelince, daha önce de söyledik, Deniz'in bonservisi 10 milyon Euro. Bu rakamı veren olursa zaten gider. Bizim şu anda derdimiz bu söylentiler değil, Yeni Malatyaspor maçını kazanmaktır. Lafın, sözün arkasına düşecek halimiz yok'' diye konuştu.Sarı kırmızılı takımın Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın antrenmanını takip eden Kayserispor Başkanı Erol Bedir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bedir açıklamasında; "Önce Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağız sonra Antalyaspor ile kupa maçı oynayacağız. Yeni Malatyaspor bizim için sezonun planlamasını yapacağımız maç olacak. Sezona başlayan Anadolu takımlarının üç hedefi olur. Birincisi ligde kalmak, ikincisi Avrupa kupalarına gitmek, üçüncüsü ise, şampiyon olmaktır. Sezon başından devre arasına kadar 25 puan hedefi koymamızın nedeni ayağımızın yere sağlam basmasını istememiz nedeniyle oluştu. Çocuklar beklentilerimizin üstüne de çıkıp, 30 puan topladılar. Eğer pazar günü oynayacağımız maçı da kazanırsak bir futbol mucizesi olmazsa ligde kalmayı garantilemiş oluruz. Hep puan cetvelinin üst sıralarına bakıyoruz. Bu böyle devam etsin istiyoruz'' yorumunda bulundu. Bedir sözlerini şöyle tamamladı:''Taraftar sayımızı, 1000-2000 taraftardan, 20-30 bin taraftara çıkarttık. Beşiktaş ile oynadığımız lig maçını 32 bin kişi izledi. Bu insanlara yazık değil mi? Şu ana kadar Allah'ın takdiri ile biz buraya kadar geldik ama henüz hiçbir şey başarmış değiliz. Sadece 30 puan aldık. Eğer ikinci yarıda da yaklaşık 30 puan daha almazsak bir şey yapmış sayılmayız" diye konuştu.