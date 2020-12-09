Eröğüt: 'Mbappe, Neymar çok destek oldu'

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt PSG maçında gerçekleşen ırkçılık olayıyla ilgili açıklama yaptı.



Eröğüt maça çıkmama kararı alarak bir duruş sergilediklerini belirterek futbolcuların sahaya çıkmak istemediğini, PSG'li Neymar, Mbappe gibi yıldızların da desteklerini olduğunu söyledi ve maçın Çarşamba günü yeniden oynanacağını söyledi.



Eröğüt'ün açıklamaları şu şekilde:



"UEFA önce maçın 10 dakikalığına durduğunu, daha sonra VAR hakemlerinden biriyle değişim yapılacağını belirtti ama biz duruşumuzu sergiledik. Maç yarın kaldığı yerden devam edecek, farklı hakemlerle maçı oynayacağız."



"NEYMAR, MBAPPE ÇOK DESTEK OLDU"



"PSG, Neymar ve Mbappe bize çok destek oldu. Oyuncuların birlikte çıkması, ırkçılık karşıtı hareketi birlikte yapması teklif edildi, oyuncular bu hakemler olduğu sürece çıkmamak istedi. Soyunma odasında bir toplantı yaptık, başkanımız da bağlandı ve kararımız sahaya çıkmamak oldu."



