Eroğlu: 'Sezonun en önemli galibiyetlerinden'

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eyüpspor karşısındaki 4-1'lik galibiyetin ardından sezonun en önemli galibiyetlerinden birini aldıklarını dile getirdi.



Eyüpspor'un kendi sahasında çok etkili bir ekip olduğunu aktaran Eroğlu, "Kendi sahasında 9 maç kazanan ve 1 beraberlik alan, çok güçlü kadroya sahip bir takıma karşı oynadık. Kadromuz eksik de olsa bireysel anlamda oyuncularımızın sistem içinde güçlü olduğu bir organizasyonumuz var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taktik disipline uydular." ifadelerini kullandı.



Oyunun genelinde takım savunmasını etkili yaptıklarını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:



"İkinci yarıdaki formasyon değişikliği bizi rakip karşısında avantajlı duruma getirdi. Çalıştıklarımızın meyvelerini sahada görmek bizi mutlu ediyor. Bizi desteklemeye gelen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Sezonun en önemli galibiyetlerinden birini yaşadık. Hedefe giderken böyle bir kadroya karşı alınan galibiyet çok önemli."





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