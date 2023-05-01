Eroğlu: 'Bu sezon uzun yıllar unutulmayacak'

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Denizlispor karşılaşmasını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.



Birinci lige veda eden iki takımın karşılaşması olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Zor oldu ama kazandık. Rakibin tabii ki düştüğü durum yani baktığınızda genç oyuncularla oynadılar. Onları tebrik ederim. Bizim açımızdan baktığımızda biz şampiyonluğu garantiledik. Evet formalite maçları oynuyoruz ama her maça konsantre olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu maça aslında iyi hazırlanmıştık ama ilk yarı bizim için iyi geçmedi. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle beraber aslında oyun ritmini tutturduk ki skor olarak da avantaja geçtik. Bu tip maçlara hazırlanmak kolay değil. Belli bir noktadan sonra tabii direnç artıyor." diye konuştu.



Eroğlu, Denizlispor'un büyük bir camia olduğunu anımsatarak, "Tabii bir alt lige düştüler ama büyük camialar düştükten sonra kalkmayı bilen camialardır. Belki Denizlispor'da bir iki sene sonra tekrardan bir yükselişe geçecektir. Onlara da bundan sonraki süreçte başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.



Hüseyin Eroğlu, bir gazetecinin 78 puana ulaştıklarını hatırlatması üzerine, şunları söyledi:



"Mutluluk verici. Sezon başı ben 73-74 puan alırız diyordum şampiyon olmak için. Onu da geçtik. Rekorla şampiyon olmak da önemli. Tam anlamıyla aslında Samsunspor'un yüzüncü yılında çok değerli bir şampiyonluk ve bütün istatistiklerle yukarıdayız. Rekorla da şampiyon olmak mutluluk verici. Uzun yıllar boyunca unutulmayacak diye düşünüyorum. Ama önemli olan tabii ki bu süreci Süper Lig'de de kademeli olarak devam ettirmek."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ