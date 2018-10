Teknik Direktörü, 5-1'lik tarihigalibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.Koltuğu sallanan Lopetegui için konuşan Valverde, "Lopetegui'nin içinde bulunduğu durumu anlıyorum. Çok zor. Her şey yanlış gidiyor gibi gözüküyor. Ona olan şey, 3 hafta içinde bana da olabilir. Bu iş böyle. Onun için en iyisini diliyorum. Ne olur bilemiyorum ama bana göre görevden alınması adil olmaz" ifadelerini kullandı.Messi'nin yokluğuna rağmen kazanmalarının nasıl hissettirdiği sorulan İspanyol hoca, "Messi sakatlandığında herkes nasıl reaksiyon vereceğimizi merak etti. Sonuç daha farklı da olabilirdi ama bir cevap vermemiz gerekiyordu. Her şeye rağmen, Messi ne kadar çabuk düzelirse o kadar iyi bizim için" cevabını verdi.Hattrick yapan Suarez için konuşan Barcelona'nın hocası, "Suarez bana çok normal görünüyor, Suarez bu. Ne kadar müthiş şeyler yapabileceğini biliyorum. İşini yapıyor. Ondan bir şey istememe gerek yok, sonunda işini her zaman yapıyor" dedi.Ayaklarının yere basması gerektiğini vurgulayan Valverde, "3 maçta bu kadar iyi oynamak bir yetenek ister. Böyle bir maç kazandığında uygusal faktörler de önemli. Ama ayaklarımızı yere basalım ve önümüzdeki maçlara hazırlanalım" diyerek sözlerini noktaladı.