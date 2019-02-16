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Ernesto Valverde: "Korkmuyoruz, lideriz"

Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, şampiyonluk yarışında Real Madrid ile puan farkının azalması sebebiyle bir korku yaşamadıklarını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ernesto Valverde: 'Korkmuyoruz, lideriz'
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16 Şubat 2019 01:25
La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde, şampiyonluk yarışı hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Ernesto Valverde, şampiyonluk yarışında rakiplerinden korkmanın gerekli olmadığına vurgu yaptı.

Real Madrid'in 6, Atletico Madrid'in 7 puan önünde bulunan Barcelona'da Valverde, "Barcelona'nın korkacak hiçbir şeyi yok. La Liga'da yıllardır aynı takımlarla yarışıyoruz." dedi.

Valverde sözlerini "Lider durumdayken korkmalı mıyız? Hiç sanmıyorum. Kazanarak devam edip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

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