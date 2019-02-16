Ernesto Valverde: 'Korkmuyoruz, lideriz'

La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde, şampiyonluk yarışı hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Ernesto Valverde, şampiyonluk yarışında rakiplerinden korkmanın gerekli olmadığına vurgu yaptı.
Real Madrid'in 6, Atletico Madrid'in 7 puan önünde bulunan Barcelona'da Valverde, "Barcelona'nın korkacak hiçbir şeyi yok. La Liga'da yıllardır aynı takımlarla yarışıyoruz." dedi.
Valverde sözlerini "Lider durumdayken korkmalı mıyız? Hiç sanmıyorum. Kazanarak devam edip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.
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Ernesto Valverde, şampiyonluk yarışında rakiplerinden korkmanın gerekli olmadığına vurgu yaptı.
Real Madrid'in 6, Atletico Madrid'in 7 puan önünde bulunan Barcelona'da Valverde, "Barcelona'nın korkacak hiçbir şeyi yok. La Liga'da yıllardır aynı takımlarla yarışıyoruz." dedi.
Valverde sözlerini "Lider durumdayken korkmalı mıyız? Hiç sanmıyorum. Kazanarak devam edip şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.
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