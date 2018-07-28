BİR KREATİF, BİR SAVUNMA ÖNÜNDE OYNAYAN OYUNCU...

İŞTE BARCELONA'NIN İSTEDİĞİ 3 İSİM

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, transferde durmayacaklarını ve birkaç isim daha alacaklarını söyledi.Bu yaz Clement Lenglet, Arthur Melo ve Malcom'u transfer ettiklerini belirten Valverde, "Hala her türlü ihtimale açığız. Bazı büyük ayrılıklar yaşadık ve ardından önemli transferler yaptık. Olabilecek en yarışmacı takımı yapmaya çalışıyoruz. Andres Iniesta ve Paulinho'nun ayrılığı sonrası tek isteğimiz budur." ifadelerini kullandı.Daha fazla transfer olup olmayacağıyla ilgili gelen soruya, "Bu sadece bana bağlı değil. Fakat, kulüplere ve istediğimiz oyunculara da bağlı. Kendi stilimize uygun oyuncular arıyoruz. Orta sahada oynayan, kreatif bir oyuncuyu istiyoruz. Yapabilirsek, çok iyi olacak. Ayrıca, savunma önünde oynayabilecek bir oyuncuya da ihtiyacımız var." diyerek sözlerini noktaladı.Katalan basını, Ernesto Valverde'nin işaret ettiği oyuncuların Ajax'tan Frenkie De Jong, Paris Saint-Germain'den Adrien Rabiot ve Sevilla'dan Steven N'Zonzi olduğunu kaydetti.