Ernest Muçi, ilk 11'e dönüyor

Beşiktaş'ta Ernest Muçi'nin Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ernest Muçi, ilk 11'e dönüyor
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31 Ekim 2024 10:27
Galatasaray maçında formayı Semih Kılıçsoy'a kaptıran ancak sonradan oyuna girip Beşiktaş'ın tek golünü atan Ernest Muçi'ye yeniden 11'e dönme ihtimali belirdi.

Rafa Silva'yı kanattan kurtarmak isteyen teknik direktör Giovanni van Bronskhorst'un Milot Rashica'ya da bağlı olarak Muçi'ye Kasımpaşa karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer verebileceği öğrenildid. Ancak denklemi belirleyecek ismin, tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Rashica olduğu belirtildi.

Muçi'nin 11'de sahaya çıkması halinde Semih'e yeniden kulübe yolu gözükecek.

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