Ernest Muçi'den transfer görüşmesi!

Beşiktaş'ta Ernest Muçi, kendisiyle ilgilenen kulüplerle transfer görüşmesi yapmaya başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ernest Muçi'den transfer görüşmesi!
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15 Ağustos 2024 09:23
Beşiktaş'ta Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi ile ayrılık kapıda.

Siyah-beyazlılara 2023-2024 sezonunun devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek kazandırılan Ernest Muci, Beşiktaş taraftarının çok şeyler beklediği bir isimdi. Fernando Santos döneminde takıma katılan Arnavut futbolcu, Santos sonrası Serdar Topraktepe'nin de forma şansı verdiği bir isim oldu. Yeni sezonda Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gelmesiyle ve Rafa Silva transferiyle birlikte Muci, forma şansı bulamamaya başladı.



TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYOR

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenerek kazandığı Süper Kupa maçında da, Süper Lig'in 1. haftasında oynanan Samsunspor maçında da Rafa Silva'dan formayı kapamayan Arnavut oyuncu, Giovanni van Bronckhorst'un raporu sonrasında ilgilenen kulüplerle transfer görüşmesi yapmaya başladı.

Şimdiye kadar Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Muci, 4 gollük performans verirken, Beşiktaş'la 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.


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