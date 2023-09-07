Ermenistan maçında 100. yıla özel koreografi

A Milli Takım'ın Ermenistan ile oynayacağı maçta Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle tribünlerde özel bir koreografi yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ermenistan maçında 100. yıla özel koreografi
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07 Eylül 2023 23:14
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile yapacağı maçta tribünler Türk bayraklarıyla donatılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "32 bin Türk bayrağı ile tribünleri dolduracak olan taraftarlarımız, göğsünde gururla ay-yıldızlı armayı taşıyan 'Bizim Çocuklara' yine destek verecek. Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığımız koreografimizle, dev Türk bayrağımızla yarın Eskişehir'de sahaya tek yürek olarak çıkacağız." denildi.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

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