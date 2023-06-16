Ermenistan kazandı, Türkiye'ye yaradı!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan, deplasmanda Galler'i 4-2 mağlup etti. Türkiye'nin Letonya'yı mağlup etmesiyle birlikte maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Ermenistan kazandı, Türkiye'ye yaradı!
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16 Haziran 2023 23:53
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan, deplasmanda Galler ile karşılaştı.

Cardiff City Stadium'da oynanan maçı Ermenistan 4-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19 ve 75. dakikalarda Zelarayan, 30 ve 66. dakikalarda Mamedova kaydetti. Galler'in golleri 10. dakikada Daniel James ve 72. dakikada Harry Wilson attı.

Galler'de kırmızı kart gören Moore, 19 Haziran'da oynanacak Türkiye maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla Ermenistan gruptaki ilk galibiyetini alırken, Galler de ilk mağlubiyetini yaşadı. Bu sonuç Türkiye için büyük bir avantaj oldu. Milliler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Grubun bir sonraki maçında Galler, Türkiye ile karşılaşacak. Ermenistan ise Letonya ile karşı karşıya gelecek.

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