Ermeni dövüşçü, Türk dövüşçüyü öldürmeye çalıştı!

Rusya'da düzenlenen bir organizasyonda, Rafael Abrahamyan isimli Ermeni dövüşçü, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar izleyenleri adeta dehşete düşürdü.

08 Ekim 2019 09:40
Ermeni dövüşçü, Türk dövüşçüyü öldürmeye çalıştı!
Rusya'da düzenlenen bir organizasyonda, Rafael Abrahamyan isimli Ermeni dövüşçü, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı.
Sosyal medyada paylaşılan o anlar izleyenleri adeta dehşete düşürdü. Rafael Abrahamyan isimli Ermeni dövüşçü, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı.

HAKEM MÜDAHALE ETTİ AMA...

Rafael Abrahamyan ve Batuhan Akduman arasında gerçekleşen mücadelede hakem araya girdi ancak gözü dönmüş Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğmak istedi. Ermeni sporcunun uzun bir süre boğazını sıktığı Batuhan Akduman bir süre sonra fenalaşarak bayıldı. Kendinden geçen sporcuya hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale ederken Rafael Abrahamyan isimli sporcunun ring üzerinde sergilediği rahat tavırlar dikkatlerden kaçmadı.

Diğer Haberler

Belmadi: 'Slimani, suyun üstünde yürür!' Dünya Futbolu

Belmadi: "Slimani, suyun üstünde yürür!"
Pique: 'Messi bir çizgi çektiyse geçilmez' Barcelona

Pique: "Messi bir çizgi çektiyse geçilmez"
Kadıköy'de milli maç heyecanı Milli Takım

Kadıköy'de milli maç heyecanı
EURO2020 elemelerinde günün raporu Dünya Futbolu

EURO2020 elemelerinde günün raporu
Messi'den esinlenen sirkin galası yapıldı Barcelona

Messi'den esinlenen sirkin galası yapıldı
Simeone: 'Lucas'ın gidişi, Grizou'dan daha çok acıttı' Atletico Madrid

Simeone: "Lucas'ın gidişi, Grizou'dan daha çok acıttı"
Cesare Prandelli: 'Bu Milan'a çözüm zor!' Milan

Cesare Prandelli: "Bu Milan'a çözüm zor!"
Rummenigge: 'Ancelotti'yi gönderirken ağlayacaktım' Bayern Münih

Rummenigge: "Ancelotti'yi gönderirken ağlayacaktım"
Arsenal Futbol Direktörü'nden Mesut Özil sözleri! Arsenal

Arsenal Futbol Direktörü'nden Mesut Özil sözleri!
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe, 2. maçtan da zafer çıkaramadı
2

PFDK'dan 421 gün hak mahrumiyeti cezası çıktı
3

Ozan Tufan: "O süreçte kimse aramadı, yanımda kimse yoktu"
4

Jurgen Klopp: "Sen içtin mi?"
5

Franck Ribery: "Bayern'de yeri yok"
6

Trabzonspor, Pique ve Shakira'ya sözünü tuttu
7

Merih Demiral'dan Marchisio'ya tokat gibi cevap!
8

Cyle Larin: "Belçika'da çok mutluyum"
9

Şenol Güneş: "Savaş, bize saldırıldığı için oldu"
10

Hollanda, son 10 dakikada hayata döndü
yukarı ok