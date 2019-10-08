Ermeni dövüşçü, Türk dövüşçüyü öldürmeye çalıştı!

HAKEM MÜDAHALE ETTİ AMA...

Rusya'da düzenlenen bir organizasyonda, Rafael Abrahamyan isimli Ermeni dövüşçü, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı.Sosyal medyada paylaşılan o anlar izleyenleri adeta dehşete düşürdü. Rafael Abrahamyan isimli Ermeni dövüşçü, Türk rakibi Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı.Rafael Abrahamyan ve Batuhan Akduman arasında gerçekleşen mücadelede hakem araya girdi ancak gözü dönmüş Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğmak istedi. Ermeni sporcunun uzun bir süre boğazını sıktığı Batuhan Akduman bir süre sonra fenalaşarak bayıldı. Kendinden geçen sporcuya hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale ederken Rafael Abrahamyan isimli sporcunun ring üzerinde sergilediği rahat tavırlar dikkatlerden kaçmadı.