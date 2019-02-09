Erman Toroğlu'nun Şenol Güneş iddiası! 'Kalır ama...'

Beşiktaş'ın Bursaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Erman Toroğlu, canlı yayında Şenol Güneş hakkında konuştu.
İşte Erman Toroğlu'nun yorumları;
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta kalır ama, nasıl kalır? Kendisinin ve tüm personelin ücretleri ödenecekse kalır. Şenol Güneş, 'Kalmak için uğraşırım' diyor burada bir şey var. Şenol Güneş'i Beşiktaş'ta istemeyenler mi var? Ben bu cümleden bunu anlıyorum
TERİM İLE ARASI İYİ OLSA...
Burak Yılmaz iyi golcü. Burak'ın Fatih Terim'le arası iyi olsa Galatasaray'a giderdi.
DERLİ TOPLU BİR BEŞİKTAŞ...
Geçen hafta Beşiktaş, Antalyaspor'a 6 gol attı fakat ben beğenmemiştim. Bugün derli toplu bir Beşiktaş vardı. Bugün daha derli toplu bir Beşiktaş vardı. Ljajic çok iyi futbolcu, Dorukhan işçi, Atiba ise ahtapot gibi..
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İşte Erman Toroğlu'nun yorumları;
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta kalır ama, nasıl kalır? Kendisinin ve tüm personelin ücretleri ödenecekse kalır. Şenol Güneş, 'Kalmak için uğraşırım' diyor burada bir şey var. Şenol Güneş'i Beşiktaş'ta istemeyenler mi var? Ben bu cümleden bunu anlıyorum
TERİM İLE ARASI İYİ OLSA...
Burak Yılmaz iyi golcü. Burak'ın Fatih Terim'le arası iyi olsa Galatasaray'a giderdi.
DERLİ TOPLU BİR BEŞİKTAŞ...
Geçen hafta Beşiktaş, Antalyaspor'a 6 gol attı fakat ben beğenmemiştim. Bugün derli toplu bir Beşiktaş vardı. Bugün daha derli toplu bir Beşiktaş vardı. Ljajic çok iyi futbolcu, Dorukhan işçi, Atiba ise ahtapot gibi..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın