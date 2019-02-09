Erman Toroğlu'nun Şenol Güneş iddiası! 'Kalır ama...'

1-0 mağlup ettiği maçın ardından, canlı yayındahakkında konuştu.Şenol Güneş, Beşiktaş'ta kalır ama, nasıl kalır? Kendisinin ve tüm personelin ücretleri ödenecekse kalır. Şenol Güneş, 'Kalmak için uğraşırım' diyor burada bir şey var. Şenol Güneş'i Beşiktaş'ta istemeyenler mi var? Ben bu cümleden bunu anlıyorumBurak Yılmaz iyi golcü. Burak'ın Fatih Terim'le arası iyi olsa Galatasaray'a giderdi.Geçen hafta Beşiktaş, Antalyaspor'a 6 gol attı fakat ben beğenmemiştim. Bugün derli toplu bir Beşiktaş vardı. Bugün daha derli toplu bir Beşiktaş vardı. Ljajic çok iyi futbolcu, Dorukhan işçi, Atiba ise ahtapot gibi..