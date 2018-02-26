Erman Toroğlu'nun ofsayt penaltı yorumu BJK FB derbi maçı hakem kararları

Erman Toroğlu, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonları yorumladı.

26 Şubat 2018 02:36
Erman Toroğlu'nun ofsayt penaltı yorumu BJK FB derbi maçı hakem kararları
Erman Toroğlu'dan Beşiktaş Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyonlara yorumu! Spor Toto Süper Lig'in 23 haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor, Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek çıkış yakalamak isterken Fenerbahçe şampiyonluk adaylarının en büyüğü olmak için bu zorlu derbiden galip gelmenin hesaplarını yapıyor. 
QUARESMA HERKESİ KURTARDI
Quaresma herkesi kurtardı. Başta yardımcı hakem Ongun'u kurtardı. Maçtan sonra Şenol Güneş, Quaresma'nın alnından öptü. Ben Tarık Ongun'un yerinde olsaydım Quaresma'nın alnından öperdim. Şenol Güneş'i de kurtardı, herkesi kurtardı.
TOPU KALECİ GÖRMEDİ
Quaresma'nın vurduğu topu az önce de izledim. Önünde oyuncu var, kaleci var. Kaleci topu görmüyor. Top geçene kadar kaleci görmedi topu...

BİR TAKINTILARI OLUYOR
Negredo'nun kesin oynaması lazımdı. Oğuzhan olsaydı da Vida'nın oynaması lazımdı. Sen Fenerbahçe'nin stadında Love'ı oynat ama burada... Bu teknik adamların bazen bir takıntıları oluyor.

TOLGAY'I OĞUZHAN'A TERCİH EDERİM
Bugün Beşiktaş'ta Tolgay inanılmaz bir top oynadı, müthiş oynadı. Topsuz oyunda var, toplu oyunda var. Alıyor, gidiyor, veriyor... Bu adam nasıl oynamıyor? Tolgay'ı her maç Oğuzhan'a tercih ederim.

NEGREDO NE GÜZEL İŞLER YAPTI
Tolgay oynadığı zaman her tarafı rahatlatıyor. Negredo ne güzel işler yaptı, aldı, verdi, açtı... Love onu yapamıyor.

TEK SORUMLUSU ŞENOL GÜNEŞ
Şenol Güneş, elindeki alternatifi şu ana kadar iyi kullanmadı. İki takımın da puanı 44... İkisi 44 puanlık takım değil. Bunun tek sorumlusu Şenol Güneş. Avrupa kupası, ya geç Avrupa kupasını...

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