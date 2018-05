Erman Toroğlu'nun Galatasaray Beşiktaş maçı yorumu

G.SARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN (IOS) İNDİRİN...



Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 343. randevu



Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 343. kez karşılaşacak.



Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 342 maçın 120'sini Galatasaray , 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi.



Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 119 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.



İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 43, Beşiktaş ise 34 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 127 gol attı.



- Son 27 lig maçında 5 kırmızı kart



Derbi öncesinde, rekabetteki son 27 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı.



İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 27 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaray lı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.



Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 138 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 71, Galatasaray 'dan ise 67 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.



- Penaltıya dikkat



Beşiktaş- Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.



İki takım arasında ligde yapılan son 30 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.



Rekabetteki son 30 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.



- Son 10 maç



Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK) 22.09.2013 Atatürk Olimpiyat Lig 3 - 0 (Hükmen) 22.02.2014 Türk Telekom Lig 1 - 0 04.01.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 2 - 0 24.05.2015 Türk Telekom Lig 2 - 0 14.12.2015 Atatürk Olimpiyat Lig 1 - 2 08.05.2016 Türk Telekom Lig 0 - 1 13.08.2016 Konya Büyükşehir Bld. Süper Kupa 1 - 1 (Pen. 3-0) 24.09.2016 Vodafone Park Lig 2 - 2 27.02.2017 Türk Telekom Lig 0 - 1 02.12.2017 Vodafone Park Lig 0 - 3



Galatasaray -Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar



Galatasaray ile Beşiktaş futbol takımları arasında 342 maçın sığdığı 94 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.



Rekabetin ilk randevusu olan 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti.



Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin 2. maçında Mehmet Leblebi kaydetti.



- Rekabetin golcüleri



İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en golcü futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor.



Galatasaray 'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray 'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.



- Bir maçta en çok gol atanlar



Galatasaray -Beşiktaş rekabetinde geride kalan 342 randevuda, bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanevi futbolcusu Gündüz Kılıç.



Galatasaray lı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray 'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta 5 gol birden atarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı.



Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaray lı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, daha sonra Beşiktaş forması da giyen Adrian Ilie ile Milan Baros, bir maçta üçer gol atma başarısını gösterdi.



- En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.



Bu karşılaşmada Galatasaray , Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısını gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.



Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.



- Seyircisiz derbi



Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi maç, tarihe geçti.



Galatasaray 'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 94 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.



- En çok oynayanlar



Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor.



Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray 'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.



- En gollü maçlar



Rakipler arasında şimdiye dek yapılan en gollü maçta sporseverler toplam 11 gol izledi.



Galatasaray 'ın 30 Haziran 1940'da 9-2 kazandığı maçta filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 342 maç içinde, seri penaltılar dışında bir maçta filelere giden en çok gol olarak tarihe geçti.



Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray , 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam dokuzar gol gitti.



- 4-4'lük maçlar



Rekabette en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı.



İki takım arasında 4 Ocak 1935'te Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi karşılaşması, 11 Mayıs 1940'ta Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası müsabakası, 16 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'ndaki Milli Küme maçı, 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig derbisi 4-4 berabere sonuçlandı.



- Galibiyet hasreti çekilen yıllar



İki takım, 342 maçın sığdığı 94 yıllık rekabette bazı dönemlerde birbirlerine karşı üstünlük kurmakta zorlandı.



Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 tarihleri arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 maçta da rakibini yenemedi.



- İki takımda da oynayanlar



Rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi.



Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray 'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian İlie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen ve Caner Erkin bulunuyor.



- En erken derbiyi oynadılar



Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş- Galatasaray (3-3) maçı, aynı zamanda 60 yıllık lig tarihinin en erken derbisi olarak kayıtlara geçti.



1959 yılında başlayan ligde bundan önce "Üç büyükler" arasındaki en erken derbi, 1981-1982 sezonunun üçüncü haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılmıştı.



- Seyirci rekoru kırıldı



Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı.



Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.



Ligin 60 yıllık tarihinde daha önceki seyirci rekoru Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003 tarihinde yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki lig derbisinde 70 bin 125 kişiyle kırılmıştı.



- Derbi yarıda kaldı



Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunda seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.



Süper Lig'in 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray 59 ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle öne geçti. Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaray lı Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve maçı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.







GALATASARAY'IN SON 4 MAÇI (63)



29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş

06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray

13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya

20.05.2018 Göztepe v Galatasaray



FENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63)



06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor

13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe

20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor



BEŞİKTAŞ'IN SON 4 MAÇI (62)



29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş

06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor

13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş

20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor



BAŞAKŞEHİR'İN SON 4 MAÇI (62)



29.04.2018 Osmanlıspor v Başakşehir

06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor

13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir

20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa



SÜPER LİG PUAN DURUMU



(63) Galatasaray

(63) Fenerbahçe

(62) Beşiktaş

(62) Başakşehir







Ligin en golcüsü Gomis | Ligde bu sezon 68 gol atan Galatasaray adına 27 kez fileleri havalandıran Gomis, gol krallığı yarışında önde bulunuyor.



Takımının en büyük hücum silahı olan Gomis, ligin ilk yarısında 14 gol atarken, sezonun ikinci bölümünde şimdiden 13 gole ulaştı. Son 3 maçta sadece bir kez fileleri havalandıran Fransız oyuncu, derbi maçta da gol arayacak.



Bu sezonki derbi maçlarda henüz gol sevinci yaşayamayan Bafetimbi Gomis, bu şansızlığını da Beşiktaş karşısında kırmaya çalışacak.



Galatasaray'ın diğer golcüleri | Galatasaray'da Gomis kadar gol katkısı yapan oyuncu bulunmuyor.



Sarı-kırmızılı ekipte Garry Rodrigues, Sofiane Feghouli ve Tolga Ciğerci, ligde altışar gol kaydetti.



Beşiktaş'ın hücum silahı Talisca | Derbi maçta Galatasaray deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta ise Anderson Talisca, bu sezon takımının en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor.



Bu sezon özellikle ikinci yarıda büyük sorumluluk alan Talisca, rakip fileleri şu ana dek 13 kez havalandırdı. Ligin ilk yarısında 3 defa gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, ikinci devrede ise 10 gol kaydetti.



Siyah-beyazlı ekipte gol yollarında katkı veren bir diğer oyuncu Ryan Babel oldu. Hollandalı futbolcu, şu ana dek 12 kez gol sevinci yaşadı.



Negredo, seriyi sürdürmeye çalışacak | Beşiktaş'ın santrfor oyuncusu Alvaro Negredo da son haftalardaki formunu Galatasaray karşısında sürdürmeye çalışacak.



Takımının son 2 haftada Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada birer gol bulan İspanyol oyuncu, derbi maçta da gol arayacak. Negredo, ligde 7 gol kaydetti.



Derbi maçlardaki etkili oyunuyla dikkati çeken Negredo, ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında fileleri havalandırmayı başarmıştı. Alvaro Negredo, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında da bir gol atmıştı.



Vida ile Gomis yeniden karşılaşacak | 7 Aralık 2011... Bu tarih belki ne Galatasaray ne de Beşiktaş için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama bir kişi hariç. O da Domagoj Vida.



Hırvat stoper o gün 21 yaşında Dinamo Zagreb formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a karşı oynamış ve sahasında 7-1 kaybetmişti. Bu maç üzerine çok şey yazılıp çizilmişti. Şike dedikoduları ayyuka çıkmış, tartışmaların odağındaki isim de Vida olmuştu. Maç öncesi bahis oynarken çekildiği iddia edilen resimler yayınlanmış, 5. gol sonrası da Vida'nın Gomis'e göz kırptığı işlenmişti. Evet o gün tek kahraman Vida değildi. Lyon forması giyen Gomis ise 4 gol atarak bir üst turu getiren isim olmuştu. Bu derbi 7 yıl sonra ikilinin yine karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor.



'Kazanmalıyız' | Önemli açıklamalar yapan Vida kazanmak zorunda olduklarını belirterek, "Başka bir ihtimal yok aklımızda. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. "Galatasaray'da sana göre kim en dikkat edilmesi gereken oyuncu" sorusuna ise Vida hiç düşünmeden "Gomis" diye yanıt verdi.



Hırvat stoper; "Aslında Gomis'le ilk kez karşılıklı oynamayacağım. Dinamo Zagreb forması giyerken Gomis Lyon'da oynuyordu. O maçı evimizde 7-1 kaybetmiştik. Maçla ilgili birçok spekülasyon yapılmıştı. Ama şimdi yeni bir sayfa var önümüzde. Bu yüzden Gomis'le bir hesabım var. O maçtan sonra üzerime çok gelinmişti. Gomis çok iyi bir forvet. O gün 4 gol atmıştı. Bu sefer oynar mıyım bilmiyorum ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şampiyon olmak istiyoruz. Son haftalarda bunu istediğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Aslında çok daha iyi bir takımız." dedi.



Halen unutulmadı | Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselmek için Ajax'la çekişirken Dinamo Zagreb maçına -4 averajla çıkmıştı.



Hırvat ekibi karşısında geriye düşüp ilk yarıyı 1-1 beraberlikle tamamlayan Fransız ekibi, mucizevi bir şekilde ikinci yarıda 6 gol attı ve bir üst tura adını yazdırdı. Ancak bu 'mucize' Hollanda basınını bir hayli rahatsız etmişti. Maç öncesi bahis oynarken görüntülenen Zagreb oyuncusu Vida'nın, 5. golü yedikten sonra Lyon'un golcüsü Gomis'e göz kırpması ise futbolseverlerin aklına 'şike'yi getirmişti.



Şenol Güneş'in derbi motivasyonu | Beşiktaş'ta gözler tamamen Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan 'final' niteliğindeki derbiye çevrildi.



Siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularını sadece teknik ve taktik açıdan değil, mental yönden de mücadeleye hazırlıyor.



'TECRÜBEMİZ SAHAYA YANSISIN' | Futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Bu ülkenin en iyi takımı olduğumuzu biz söylemiyoruz, kamuoyu söylüyor. Ancak bu lafta kalmamalı. En iyi takım, en ciddi rakiplerini yenmeli. G.Saray karşısında sahaya çıkın ve en iyi olduğunuzu gösterin" ifadelerini kullandı.



Lig yarışında son viraja girdiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Tecrübemizin sahaya yansıması lazım. Sakin kalmamız, sahada kalmamız, işimizi tam konsantrasyonla, birbirimize yardım ederek yapmamız gereken bir maç. G.Saray lider ancak orada biz olmak istiyoruz. Bu nedenle de G.Saray'ı yenmeliyiz. Bunu yapacak gücümüz, kalitemiz, tecrübemiz var. Mücadele edeceğiz. Artık ligin sonu. Tüm kapasitemizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.



Beşiktaş'ın Süper Lig'de son durumu | Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak.



Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Ligde sezonun son derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Süper Lig'de 31. haftaya Galatasaray 63 puanla lider, Beşiktaş ise 62 puan ve averajla ikinci sırada girdi. Son iki sezonun şampiyonu siyah-beyazlılar, derbiden galibiyetle ayrılarak, son 3 haftaya lider girmeyi amaçlıyor.



Siyah-beyazlılar 4 maçtır kazanıyor | Beşiktaş, formda bir grafikle Galatasaray'ın karşısına çıkacak.



Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 haftada Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yendi.



Siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez Süper Lig'de 4 maç üst üste kazandı.



Gergin bir haftanın ardından derbiye çıkacak | Beşiktaş, gergin geçen bir haftanın ardından derbide zirveyi ele geçirme mücadelesine çıkacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanmasına karar vermesinin ardından Beşiktaş camiası hareketle günler yaşadı.



Divan kurulu üyeleriyle olağanüstü istişare toplantısı yapan kulüp yönetim kurulu, 3 Mayıs'taki yarı final rövanş maçına çıkmama kararı aldı.



Pepe oynayabilecek | Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek.



Yine kupa mücadelesinde yedekte olmasına rağmen tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilen Tolga Zengin de açıklanan bir maçlık ceza sonrası kadroda yer alabilecek.



Üç oyuncu sarı kart sınırında | Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo ve Dusko Tosic, Pazar günü karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



Beşiktaş'ta geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin dışında eksik bulunmuyor.



Galatasaray il Beşiktaş arasında oynanan derbi maçını canlı olarak Türkiye'de legal şekilde sadece beIN Sports'tan izleyebilirsiniz.

Erman Toroğlu,derbisi öncesinde değerlendirmeler yaptı. Kritik maç hakkında yorumlar yapan Erman Toroğlu, hangi takımı bir adım önde gördü? İşte detaylar...Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'de bugün oynanacak kritik derbi hakkında önemli yorumlar yaptı. Peki Erman Toroğlu ne konuştu? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray-Beşiktaş maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Beşiktaş'ta her şey unutuldu, gözler tamamen Galatasaray maçına çevrildi. Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olan Fenerbahçe derbisi için TFF'nin verdiği karar bile umursanmıyor siyah-beyazlı camiada. 'Kaldığı yerden devam' kararına tepki olarak maça çıkılmayacağının açıklanması üzerine bütün dikkatler Galatasaray maçına verilmiş durumda. Amaç sezonun en kritik maçından galibiyetle ayrılarak zorluklarla geçen sezonun ardından camiaya en güzel hediyeyi liderliği ele geçirerek vermek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yarın Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçını iple çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı dünkü idman öncesi sahanın ortasına topladığı futbolcularla yaptığı konuşmada dev maçın önemine dikkat çekti.Fenerbahçe maçı için düşünecek bir şeylerinin kalmadığını ifade eden Güneş "Her şeyi unutun, sadece bu maça odaklanın. Gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak için yine şampiyon olmalıyız. Bizim işimiz sahada. En büyük cevabı da sahada vereceğiz. Rakibin de bu maçı ne kadar çok istediğini biliyorsunuz. Saha avantajı onlarda ama siz her türlü ortama alışıksınız. Beşiktaş taraftarı da yanınızda olacak. Galatasaray'la ligin finaline çıkacağız ve bu maçı kazanacak güç sizde fazlasıyla var" ifadelerini kullandı. Camianın kendilerinden bir defa daha şampiyonluk beklediğini belirten Şenol Hoca "Siz bu ligin en iyi takımısınız. Büyük fırtınaların koptuğu sezonun sonunda liderliği ele geçirmek için beklediğimiz gün geldi. Önce liderliği sonra şampiyonluğu kutlayalım" diyerek oyuncularını motive etti.