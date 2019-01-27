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Erman Toroğlu'ndan olay yaratan hakem atama iddiası

Eski hakem Erman Toroğlu, canlı yayında eski MHK başkanlarının, kulüp başkanlarının isteklerine göre hakem atadığını iddia etti. İşte Erman Toroğlu'nun o sözleri..

Kaynak: Sporx.com
Erman Toroğlu'ndan olay yaratan hakem atama iddiası
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27 Ocak 2019 22:06
Eski hakem Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan "Takım Oyunu" adlı programda Süper Lig'de geçmiş yıllarda MHK başkanlarının, kulüp başkanlarının telefonuyla, hakem ataması yaptığını iddia etti.

Canlı yayında flaş açıklamalar yapan Erman Toroğlu, "Geçmişte MHK komitelerinde görev yapanlar var. Bunlar şimdi gazetelerde yazıyorlar, televizyonlara çıkıyorlar. Ben bunların, kulüp başkanları tarafından aranarak "Benim maçıma şunu ata, bunu ata" denildiğini ve bu arkadaşların o maçlara istenilen hakemleri atadığını biliyorum. Ancak şimdi ahkam kesiyorlar." dedi.

Açıklamalarına devam eden Erman Toroğlu, "Çok açık anlatıyorum, ben de hikaye yok. Geçmişte TFF Başkanı arayacak, 'Emret komutanım' diyeceksin, istenilen atamaları yapacaksın, şimdi ahkem keseceksin. Hasan Doğan, 7 tanesinin kellesini uçurdu. Ben biliyorum, o zaman sistemin içerisindeydim." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'nun bu açıklamalarıyla kimi kastettiği merak edilirken, bu sözlere eski MHK başkanlarından cevap gelip gelmeyeceği beklenmeye başlandı.

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