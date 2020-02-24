Erman Toroğlu'ndan Halil Umut Meler yorumu

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu, ASpor'daki yorumunda karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in maç idaresini ve maçta çıkan kartları değerlendirdi.Erman Toroğlu hakem Halil Umut Meler'in derbi yönetiminin Türk hakemliğinin önünü açacağını iddia ederek maçta çıkan sarı ve kırmızı kartların da doğru olduğunu söyledi.Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:"Böyle baskılı bir maçı hayatında idare etmemiş birine maçı veriyorsunuz. Bazı şeyleri tartışıyorduk ya, kaşarlanmış eskimiş hakemleri... Hakemin bugünkü idaresi Türk hakemliğinin önünü açar. İşte böyle hakemlik yapacaksınız. Yarın herkes sallayacak biliyorum ama hakemsen böyle yöneteceksin. Kırmızıların hepsi doğru. Bu kadar kırmızı kart var doğru. Sinirlenmeden tıkır tıkır verdi.""Çıkacak futbolcu çizgiden çıktığı an futbolculuk vasfı biter. Çizgiye gelene kadar hala futbolcudur. Belhanda Galatasaray'ın futbolcusu daha bunu bilmiyor. Sen saha içindesin daha. Sahanın içinden çıkana kadar hakem bunu sokmuyor. Galatasaraylılar uyanık hemen oyuncusunu soktu, yemedi. Büyük ihtimalle de 4.'ye sordu. Belhanda çizgiyi terk etti mi etmedi mi diye. Etmeyince ikinci sarıyı çaktı."