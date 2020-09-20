Erman Toroğlu: 'Türkiye'nin en iyi ikilisi Galatasaray'da'

Erman Toroğlu, Başakşehir - Galatasaray maçındai performansları sonrasında Marcao ve Luyindama'yı övdü.



Türkiye'nin en iyi stoper ikilisinin Galatasaray'da olduğunu belirten Toroğlu, "Galatasaray'ın arkadaki stoperleri iyi, ukalalık yapmazlarsa. Marcao çok gereksiz yerde, çok lüks işler yapıyor. Eğer yapmazlarsa çok açık vermezler. Luyindama ile Marcao, bence şu anda Türkiye'deki en iyi ikili. Anlaşan iki stoper, gittikçe de anlaşıyorlar." dedi.



Orta sahada oynayan Taylan Antalyalı için de konuşan yorumcu, "Taylan ağır işçi. Taylan beton attıracak adam. Diğerleri sıvayı yapacak. Galatasaray geçen seneye göre rakibe daha iyi basıyor ama 3 kişi basıyor. 5 basarsa, başka olur." ifadelerini kullandı.



