Erman Toroğlu: "Türkiye'nin en iyi ikilisi Galatasaray'da"

Erman Toroğlu, Marcao ve Luyindama ikilisinin Türkiye'nin en iyi stoper ikilisi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com
Erman Toroğlu: 'Türkiye'nin en iyi ikilisi Galatasaray'da'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2020 20:11
Erman Toroğlu, Başakşehir - Galatasaray maçındai performansları sonrasında Marcao ve Luyindama'yı övdü.

Türkiye'nin en iyi stoper ikilisinin Galatasaray'da olduğunu belirten Toroğlu, "Galatasaray'ın arkadaki stoperleri iyi, ukalalık yapmazlarsa. Marcao çok gereksiz yerde, çok lüks işler yapıyor. Eğer yapmazlarsa çok açık vermezler. Luyindama ile Marcao, bence şu anda Türkiye'deki en iyi ikili. Anlaşan iki stoper, gittikçe de anlaşıyorlar." dedi.

Orta sahada oynayan Taylan Antalyalı için de konuşan yorumcu, "Taylan ağır işçi. Taylan beton attıracak adam. Diğerleri sıvayı yapacak. Galatasaray geçen seneye göre rakibe daha iyi basıyor ama 3 kişi basıyor. 5 basarsa, başka olur." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için