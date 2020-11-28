Erman Toroğlu: 'Taylan artık, 'Galatasaraylıyım' diyor'

ERMAN TOROĞLU'NUN GALATASARAY YORUMU, TIKLAYIN

'ın'u 4-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Taylan Antalyalı'nın performansını değerlendirdi.Taylan Antalyalı'nın ilk 11'deki yerini özümsediğini kaydeden Toroğlu, "Fatih Terim, yerli oyuncuları iyi hazırlamış, bunu söyleyeyim. Bu 5 yerliyi burada oynatmak kolay değil. Bakıyorsun, bütün takımlarda kurtarıcılar yabancı.Diğerleri de çok iyiydi." dedi.Bu sezon 13 maçta oynayan Taylan Antalyalı, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.