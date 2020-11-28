Erman Toroğlu: 'Taylan artık, 'Galatasaraylıyım' diyor'

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Taylan Antalyalı'nın performansını değerlendirdi.
Taylan Antalyalı'nın ilk 11'deki yerini özümsediğini kaydeden Toroğlu, "Fatih Terim, yerli oyuncuları iyi hazırlamış, bunu söyleyeyim. Bu 5 yerliyi burada oynatmak kolay değil. Bakıyorsun, bütün takımlarda kurtarıcılar yabancı. Taylan Antalyalı'nın attığı gol, yaptığı vuruş çok iyi, 'ben artık Galatasaray'ın oyuncusuyum' diye vuruyor topa. Taylan artık ilk 11'in banko adamı. Diğerleri de çok iyiydi." dedi.
Bu sezon 13 maçta oynayan Taylan Antalyalı, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
ERMAN TOROĞLU'NUN GALATASARAY YORUMU, TIKLAYIN
Taylan Antalyalı'nın ilk 11'deki yerini özümsediğini kaydeden Toroğlu, "Fatih Terim, yerli oyuncuları iyi hazırlamış, bunu söyleyeyim. Bu 5 yerliyi burada oynatmak kolay değil. Bakıyorsun, bütün takımlarda kurtarıcılar yabancı. Taylan Antalyalı'nın attığı gol, yaptığı vuruş çok iyi, 'ben artık Galatasaray'ın oyuncusuyum' diye vuruyor topa. Taylan artık ilk 11'in banko adamı. Diğerleri de çok iyiydi." dedi.
Bu sezon 13 maçta oynayan Taylan Antalyalı, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
ERMAN TOROĞLU'NUN GALATASARAY YORUMU, TIKLAYIN