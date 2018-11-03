Erman Toroğlu: 'Soldado'yu oynatmayan ihanet ediyor'

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından Erman Toroğlu, ASpor ekranlarında derbiyi yorumladı.Galatasaray'dan bir şey olmayacağını ifade eden Toroğlu, "Bu Galatasaray'dan da bir şey olmaz. Fenerbahçe'den de bir şey olmayacağı kesin. Galatasaray Fatih Terim ile bir şey yapmaya çalışıyor. Eljif Elmas'ın kartını tartışırım. Roman Neustadter'in kartı doğru. Fırat Aydınus, Eljif'in pozisyonlarında kart çıkaran bir hakem değil. Valbuena'nın maç eksiği var.Frey, 11'de, Soldado yedek" dedi.Fenerbahçe'de Soldado'nun oynatılmamasını da yorumlayan Toroğlu, "Soldado ile kimin sorunu var? Anlamadığım bir şeyler var. Soldado şu Fenerbahçe'de 11'de oynar. Bırak Fenerbahçe'yi Galatasaray'da bile oynar. Fizik olarak Donk ile Frey'in eşleşmesi doğru. Fenerbahçe çıkmada zorlanıyor. Galatasaray daha rahat. Galatasaray'ın artık Eren Derdiyok'la işi olmaz. Galatasaray, Eren'e düşmüşse düşünülmeli. Fenerbahçe'de ilk 11'i Comolli yapmış belli" şeklinde konuştu.