Erman Toroğlu: 'Serdar Aziz büyük takım topçusu değil'

Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Göztepe maçının 90+3. dakikasında ikinci sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atılan Serdar Aziz'i sert bir dille eleştirdi.



"Serdar Aziz'i yedek kulübesinde bekletirip, ilk 11'de oynatmam. Serdar Aziz büyük takım oyuncusu değil, küçük takım oyuncusu. Küçük takımlarda çok iyi oynar, Serdar'ın ne yapacağı belli değil. Bazen öyle şeyler yapıyor ki inanılmaz, bazen de öyle şeyler yapılıyor ki ya oyundan atılıyor ya da sakatlanıyor. Güvenemiyorsun... Serdar Aziz için 30 maçın 28'inde oynar diyemezsiniz"



