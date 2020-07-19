Erman Toroğlu: "Ömer Bayram, pozisyon hırsızlığı yapıyor"

Erman Toroğlu, Göztepe maçı sonrasında Galatasaray'da Ömer Bayram'a tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
Erman Toroğlu: 'Ömer Bayram, pozisyon hırsızlığı yapıyor'
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19 Temmuz 2020 00:42
Erman Toroğlu, Galatasaray'da Ömer Bayram'ın kendisini çok fazla yere attığını iddia ederek tepki gösterdi.

Toroğlu, "Türkiye'de hakemlerin bilmediği bir şey; kambura yatmak. Vermiyorlar faulü. Ömer Bayram, insan bu kadar kendini yere atar mı ya? O boyutla, o cüsseyle bu kadar olur mu? Bu pozisyon hırsızlığı, yapmayın bunu. İsim veriyorum, Ömer Bayram, bunu yapma" ifadelerini kullandı.





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