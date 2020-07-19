Erman Toroğlu: 'Ömer Bayram, pozisyon hırsızlığı yapıyor'

'da'ın kendisini çok fazla yere attığını iddia ederek tepki gösterdi.Toroğlu, "Türkiye'de hakemlerin bilmediği bir şey; kambura yatmak. Vermiyorlar faulü. Ömer Bayram, insan bu kadar kendini yere atar mı ya? O boyutla, o cüsseyle bu kadar olur mu? Bu pozisyon hırsızlığı, yapmayın bunu. İsim veriyorum, Ömer Bayram, bunu yapma" ifadelerini kullandı.