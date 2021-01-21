Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu ve Önder Özen, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda oynadığı mücadelenin 1-1 biten ilk yarısını değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



"48 dakikada iki gol, bu maça fazla. Çok soğuk bir hava var, oyun donuk. Sivasspor da rölanti de oynuyor. Fenerbahçe oyunu açmak için oynuyor. Şut lazım, Fenerbahçe şut atmıyor. Mert Hakan iki kez denedi ama olmadı. Fenerbahçe ilk yarıda beklentilerimin altında kaldı. Zaten golü kimse anlamadı. 'Aaa gol oldu' gibi bir durumdu. Altay Bayındır son anda hamle yaptı. Hakem Fenerbahçe için tereddütsüz penaltı gösterdi. Oyun çok yavaş oynanıyor. Müthiş temposuz maç, topun şiddeti zayıf. İkinci yarıda atılacak bir gol sonra karşı taraf risk alacak. İnşallah ikinci yarıda uykumuzdan uyanırız. Erzurum'da maç nasıl 16:00'da oynandıysa, bu maç da 16:00'da oynanabilirdi. Fenerbahçe 3 saat daha dinlensin diye 19:00 düşünülmüş olabilir ama öyle değil."



ERMAN TOROĞLU



Fenerbahçe beklenen oyununu oynayamıyor. Fenerbahçe'nin rakipleri panik yapardı, Sivas'ta hiç yok. Sivas rahat oynuyor ama rahatlık battı onlara. 45'te yapılan hata büyük hata. Oyuncu futbol ukalalığı yaptı. Net penaltı. Sivas daha tehlikeli geliyor. İkinci yarı enteresan şeyler olabilir. Sivas, beklediğimden daha iyi oynadı. Şampiyonluğa oynayan takımlar Fenerbahçe ve Beşiktaş. Galatasaray, transfer falan ne olur bilmiyorum. Beşiktaş maçında topu alan adama en az 5 arkadaşı yardım ediyor. Top alan adamın işi çok zordur. Top istenmez, alınır. Beşiktaş'ta topla oynayan futbolcuya en az 4-5 futbolcu yardım ediyorlar. Çapraz koşu yapıp, en iyisine atıyorlar. Fenerbahçe'de o yok. Çok sabit oynuyorlar. Gustavo geziyor ama rahat edemedi. Rıza peşine adam takmış. Gustavo'yu kilitleyince Fener'den tehlikeli toplar çıkamıyor. Pelkas da bu kez geriye geliyor. Ceza alanı civarında tehlikeli bir isim Pelkas. İlk çıkışı iyi.



ÖNDER ÖZEN



Bu oyunla 2 gol çıkmış olması yarım bir mucize. 45 dakika boyunca iki takım da deplasmanda gibiydi. Anlayış değişikliği gerekiyor.