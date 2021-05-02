Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e: 'Kimseyi aptal zannetmeyin'

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısındaki oyununu ve teknik direktör Fatih Terim'i eleştirdi.



Karşılaşmadaki oyunun kalitesinin düşük olduğunu söyleyen Toroğlu, "Biri düşecek belki, biri şampiyonluğa oynuyor ama bizde maçlar işkence. Koca ilk 45 dakikada bir pozisyon yok, çocuk da kendi yarattı, kendi attı. Bir hareket yaptı, ters çalım attı ve golü attı. Gençlerbirliği'nde tepki yok, Galatasaray hadi şampiyonluğu kaybetti, ikinciliğe oynuyor diyelim, onda da ruhsuzluk var, nasıl iş çözemedim. Beşiktaş dün psikolojik olarak rakiplerine havlu attırdı, bu iş böyle oynanır dedi." dedi.



Fatih Terim'in kadro kurmakta zorlandığı yönündeki sözlerinin de doğru olmadığını belirten yorumcu, "Koviddi, sahaydı, zemindi, Beşiktaş nasıl yapıyor bu işi? Utanmıyor musunuz, o oynuyor da siz nasıl oynamıyorsunuz? Beşiktaş'ta para mı daha çok? Hayır. Profesyoneller ama amatör gibi oynuyorlar. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu, kimse unutmasın. Konuşurken kimse kimseyi aptal zannetmesin, top oynayın." ifadelerini kullandı.



