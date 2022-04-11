Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddialar

Erman Toroğlu A Spor'da 13 hakemin görevinden uzaklaştırılması sonrası yaşanan ortaya çıkan kaos ortamıyla ilgili yeni bir iddiada bulundu.



Toroğlu, uzun yıllar Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını yapan Tarık Ongun'un sezonun ilk yarısındaki Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR ses kayıtlarını dinlediğini belirtti. Toroğlu açıklamasında, "Galatasaray - Fenerbahçe maçı oynanıp bitiyor, 1 hafta sonra Tarık Ongun denen hakem AVAR'da Riva'da. O sırada bir maç oynanıyor orada, Başakşehir - Altay. Maçta teknik adamlar da var o odalarda. Çok enteresan bir şeyler oluyor. Tarık Ongun çıkıyor diyor ki, 'bana geçen haftaki Galatasaray - Fenerbahçe hakem ve VAR konuşmalarını dinleteceksiniz' diyor. Sen ne diyorsun ya hasta mısın diyorlar orada! Bu konuşmaları MHK Başkanı ve TFF Başkanı dinleyebilir." sözlerini kullandı.



"SENİN GÜCÜN NE, NEYİ KOVALIYORSUN?"



Sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili ise Toroğlu, "Orada ortalık karışıyor, adam dinliyor ya orada konuşmaları. Adam federasyon başkanı. Tartışmalara rağmen dinliyor. Bu zapta geçiyor ve şuanda disiplin kuruluna veriliyor. Sen o konuşmaları dinleyip kime vereceksin, kim istedi senden bunları? Senin gücün ne? Cüneyt Çakır'ın yardımcısıydı yıllarda. Neyi kovalıyorsun. Halil Umut Meler duymuş demiş ki "Bunlar ne yapıyor, bizi sırtımızdan vuruyor" demiş" açıklamasını yaptı.



"BUNLAR HEP BERABER İŞ YAPIYOR"



Türkiye'de hakem yönetiminin son durumuyla ilgili ise, "Türkiye'deki hakem olayının vehametine bakın. Bu hakemler maçları değil TFF'yi idare etmek istiyor. Bunların basında da arkadaşları var. Bunlar hep beraber iş yapıyorlar. Mesela Cüneyt Çakır'ın İsviçre'de maç yönetmesi, Mesut Özil'in menajeri devreye giriyor, İsviçre hakem işleri müdürlüğü Cüneyt Çakır'ı istiyoruz diye mektup yazıyor. Sizin mektubunuza TFF yanıt vermez ki, sizin muhatapınız buranın MHK'sıdır. Çok merak ediyorum filmin sonu ne olacak?" diye konuştu.



"YA TEMİZLEYİN, YA TEMİZLEYİN BU İŞİ"



TFF'deki MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden istifa eden Jaap Uilenberg ile ilgili ise Erman Toroğlu, "Uilenberg denen adam da beyanat veriyordu. Uilenberg, 15 bin euro para alıyordun ayda. Daha fazla alıyordun da, 2010'dan beri çalışıyorsun Türkiye'de. Son yıllarda bu kadar para almaya başladı. Sizin başınıza bir adam geliyor diyorsun, sizi yollayacaklar diyip sonradan da açıklamalar yapıyorsun. Ey Futbol Federasyonu, bunlar içeriden gelen haberler. Orada biri daha var, zaten yollandı o. Ya temizleyin bu işi, ya da temizleyin hocam ya!" yorumunu yaptı.





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