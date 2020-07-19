Erman Toroğlu: 'Kalite, kalite, kalite'

Erman Toroğlu, Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un Konyaspor'a attığı aşırtma golüyle ilgili konuştu.



Toroğlu, "Sörloth çok kaliteli bir gol attı, üst düzey. Kalite, kalite, kalite! Avrupa'da bile az görülecek bir gol bu." yorumunu yaptı.



Alexander Sörloth, Trabzon'da bu sezon 46 maçta 30 gol ve 10 asistlik performansa ulaştı.

GOL NASIL OLDU?



12. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Ekuban savunma arkasına sarkan Sörloth'a çok şık bir pas yolladı. Yıldız futbolcu kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldıktan sonra açısını kaybetmesine rağmen harika bir aşırtma vuruş yaptı ve hem kaleciyi, hem de defans oyuncusunu ekarte ederek ağları sarstı.

