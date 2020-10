Erman Toroğlu: 'İkisini milli takıma almam'

A Milli Takımımızda Kaan Ayhan'ın sakatlığını açıklayıp kamptan ayrılmasının ardından sürpriz bir olay daha yaşandı.



Milli Takım kafilesinde olduğu açıklanan İrfan Can Kahveci, Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında 2 gol attı ve normal olarak Rusya ile oynadığımız maçta da kadroda yer almadı.



A Spor ekranlarında, kampta bir gerginlik yaşanmış olabileceği ve iki oyuncunun da bundan dolayı ayrılma kararı verme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.



Erman Toroğlu da konuyla ilgili, "Kaan Ayhan ve İrfan Can'ın çekip gitmesi bazı şeylerin yanlış gittiğini gösteriyor. 'Ben milli takımda bile oynamak istemiyorum' demektir. Ben milli takım teknik direktörü olsam bir daha bunları takıma almam" yorumunu yaptı.



ŞENOL GÜNEŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kaan Ayhan'ın kişisel sosyal medya hesabından sakatlığını açıklayıp ayrılmasına tepki göstermişti. Güneş, "Kaan Ayhan kendi açıkladıysa, biz karışmayalım. Sosyal medyayı kaldıracağız artık, değiştireceğiz. Açıklanabilir de biz bekletiyorduk onu. Dönecek, kendi takımında tedaviye gidecek. Maç içinde bir sorunu oldu, oynama şansı yoktu. O yüzden kamptan çıktı" demişti.



BAŞAKŞEHİR AÇIKLAMA YAPTI



Başakşehir, milli takım kampından ayrılan İrfan Can Kahveci için açıklama yaptı. Açıklamada, İrfan Can Kahveci'nin aynı ortamda olduğu bir kişide koronavirüs tespit edildiği için kampta olmadığını duyurdu.



"A Milli Takım kadrosuna davet edilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'nin 1 Ekim 2020 Perşembe günü maske ve mesafe kuralları dahilinde aynı mekanda bulunduğu bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine konu A Milli Takım Sağlık Ekibi ve TFF Sağlık Kurulu ile paylaşılmıştır.



Belirtildiği üzere şüpheli temas sırasında tüm kurallara uyulmuş olmasına rağmen, risk alınmaması adına verilen ortak karar neticesinde oyuncumuz 6 gün süre ile izolasyonda tutulmuştur. Oyuncumuzun şüpheli temas günü, 2 gün sonrası ve 6 gün sonrası yapılan PCR test sonuçları negatif çıktıktan sonra A Milli Takim Sağlık ve İdari Ekipleri bilgilendirilmiş olup, oyuncumuzun milli takım kadrosuna tekrar cağrıldığı veya çağrılacağı yönünde tarafımıza resmi bir haber ulaşmadığı için oyuncumuz 7. günde takım antrenmanlarımıza katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun, izolasyon süresini doldurduktan sonra Kasımpaşa SK ile oynayacağımız hazırlık maçından iki gün önce yapılan testi de dahil olmak üzere 4 PCR testi negatif çıkmıştır. Tüm süreç, sonuçlar ve bilgiler A Milli Takım İdari ve Sağlık Ekipleri ile anında paylaşılmıştır."