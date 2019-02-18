Erman Toroğlu; 'Hasan Doğan'ın kemikleri sızlıyordur'

MHK başkanı Yusuf Namağlu'nun istifasının ardından TFF yönetiminin cuma günü göreve getirdiği Sabri Çelik MHK'sı konusunda ünlü hakem yorumcusu Erman Toroğlu'ndan ağır iddia geldi.Aspor yorumcusu eski hakem Toroğlu, cuma günü atanan ve o günden bu yana tartışmaları devam eden Sabri Çebik MHK'sı ile ilgili, "Şu komiteyi (MHK) gördükten sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim rahmetli Hasan Doğan'ın kemikleri mezarda sızım sızım sızlamıştır. Tekrar söylüyorum sızım sızım sızlamıştır." yaklaşımını gösterdi.MHK konusundaki eleştirilerine devam eden Toroğlu, mevcut MHK'nin yapacağı hakem atamalarına dikkat çekerek üstü kapalı olarak TFF yönetimine gönderme yaparak, "MHK işinde tayin konusunda eğer çok doğru işler yapılmazsa bedel istenir. Bunun geçmişte çok misalini gördük" dedi.