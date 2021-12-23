Erman Toroğlu: "Hakeme vursa ne olacak?"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in Hüseyin Göçek'in üzerine yürümesini Erman Toroğlu yorumladı.

Haber; Sporx.com
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Erman Toroğlu: 'Hakeme vursa ne olacak?'
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23 Aralık 2021 21:12
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 2-2 sona eren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından gerginlik yaşandı. Yeni Malatya Stadyumu'nda maç sonu Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüdü.

Orta sahaya kadar ilerleyen Gevrek, futbolcuların araya girmesiyle durduruldu. Yaşananları A Spor'da Erman Toroğlu böyle yorumladı;

"Malatya Başkanı Adil Gevrek hakemin üstüne yürümüş. Ne olursa olsun başkanın girmesi iyi bir olay değil. Oraya kadar gelmesi enteresan bir olay. Hakeme vursa ne olacak? Hükmen mağlubiyet, puan cezası gibi şeyler olacak. Çirkin bir olay."




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