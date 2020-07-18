Erman Toroğlu: 'Galatasaray mutlak kaleci almalı'

'ın evindeile oynadığı mücadeleyi değerlendirirken,'un performansını eleştirdi ve sarı-kırmızılıların Muslera'nın eksikliğinde kesinlikle bir kaleci alması gerektiğini söyledi.Toroğlu, Okan Kocuk'un hatalar yaptığını belirtirken, "Galatasaray'da Okan diye bir kaleci var, iyi olacak diyorlar. Almanlarda Beckenbauer diye bir oyuncu vardı, takımın beyniydi. Okan kendini Beckenbauer zannediyor, ısrarla yapıyor. Belki hocası ayağa oyna diyor ama göstere göstere rakibe top atamazsın, arkadaşın baskı altındaysa ona top atamazsın. Ona top atsam yüzü bana dönük olacak, arkasındaki oyuncuyu görmüyor, rakip tek topla gol pozisyonuna girer. Galatasaray'da alternatifi de yok ve devam ediyor ama şu görüntüyle Galatasaray kalesinde oynayamaz." dedi.Galatasaray'ın mutlak bir kaleci alması gerektiğini kaydeden yorumcu, "Galatasaray'ın Muslera gelene kadar, yüzde yüz B planı olmalı, tecrübeli falan, iyi bir kaleci almalılar. Başka türlü götüremezler, kaleden yanarlar. Şu anda Muslera yok kabul edeceksin. Nasıl gelecek, eski Muslera mı olacak, eskiyi bulana kadar nasıl zaman geçecek? Çabuk döneceğini zannediyorum, iyi profesyonel ama bir kaleci şart Galatasaray'a, bu kaleciyle zor. Adam olacak çocuk belli olur." ifadelerini kullandı.