Fenerbahçe'nin Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta Konyaspor'un golünde pozisyon hatası yapan Sadık Çiftpınar için Erman Toroğlu'ndan flaş bir yorum geldi.
Toroğlu'nun sözleri şu şekilde;
Biz, pompa yapmaya bayılıyoruz. Fenerbahçe, Sadık'ı transfer etti. Tamam, iyi mücadele ediyor. Peki F.Bahçe'nin bu bölgedeki yarasını sarabilir mi, biraz zor görünüyor. Hani Mevlana'ya gidersiniz, o törenlerde semazenler muhteşem dans ederler, dönerler ya; Fofana da Sadık'ı aynen öyle semazen yaptı, arkadan da golünü attı"
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Toroğlu'nun sözleri şu şekilde;
Biz, pompa yapmaya bayılıyoruz. Fenerbahçe, Sadık'ı transfer etti. Tamam, iyi mücadele ediyor. Peki F.Bahçe'nin bu bölgedeki yarasını sarabilir mi, biraz zor görünüyor. Hani Mevlana'ya gidersiniz, o törenlerde semazenler muhteşem dans ederler, dönerler ya; Fofana da Sadık'ı aynen öyle semazen yaptı, arkadan da golünü attı"
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