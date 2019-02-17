Fenerbahçe'nin Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta Konyaspor'un golünde pozisyon hatası yapan Sadık Çiftpınar için Erman Toroğlu'ndan flaş bir yorum geldi.Biz, pompa yapmaya bayılıyoruz. Fenerbahçe, Sadık'ı transfer etti. Tamam, iyi mücadele ediyor. Peki F.Bahçe'nin bu bölgedeki yarasını sarabilir mi, biraz zor görünüyor. Hani Mevlana'ya gidersiniz, o törenlerde semazenler muhteşem dans ederler, dönerler ya;