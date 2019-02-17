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Erman Toroğlu: "Fofana, Sadık'ı semazen yaptı"

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta Fofana'nın golünde pozisyon hatası yapan Sadık Çiftpınar'a eleştiri geldi.

Kaynak: Sporx.com
Erman Toroğlu: 'Fofana, Sadık'ı semazen yaptı'
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17 Şubat 2019 14:36
Fenerbahçe'nin Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta Konyaspor'un golünde pozisyon hatası yapan Sadık Çiftpınar için Erman Toroğlu'ndan flaş bir yorum geldi.

Toroğlu'nun sözleri şu şekilde;

Biz, pompa yapmaya bayılıyoruz. Fenerbahçe, Sadık'ı transfer etti. Tamam, iyi mücadele ediyor. Peki F.Bahçe'nin bu bölgedeki yarasını sarabilir mi, biraz zor görünüyor. Hani Mevlana'ya gidersiniz, o törenlerde semazenler muhteşem dans ederler, dönerler ya; Fofana da Sadık'ı aynen öyle semazen yaptı, arkadan da golünü attı"

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