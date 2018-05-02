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Erman Toroğlu: ''Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasına gerek yok!''

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tekrar edileceği açıklanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Erman Toroğlu: ''Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasına gerek yok!''
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02 Mayıs 2018 18:32
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor kanalında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan ancak Beşiktaş'ın sahaya çıkmama kararı aldığı derbi maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Maçtan en az 1 saat evvel Beşiktaş'ın listesini vermesi lazım. Bu olmayacağına göre ne hakem, ne de Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasına gerek kalır. Beşiktaş 1 saat önce listeyi vermezse, Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasına gerek yok.

Mete Kalkavan'ın olması demek, maçtaki olaylarda ve maçın tatil edilip tekrar oynanmasında Mete Kalkavan'ın en ufak dahli yoktur, Mete Kalkavan gereğini yapmıştır ve tekrar verilmiştir. TFF'nin tekrar oynatmadaki soktuğu madde, Mete Kalkavan'ın hataları değildir.

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