Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe'ye tuzak gibi olay'

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i yumruklamasından sonra lige ara verilmişti.Bu durumda fikstürde de değişiklik yaşanmıştı. Konyaspor ile evinde oynayacak Kanarya, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor ile dış sahada oynayacak Cimbom ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu konunun yanlış olduğunu savundu. Toroğludedi.