Erman Toroğlu: 'Fenerbahçe keyif vermiyor'

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da değerlendirmelerde bulundu.



Fenerbahçe'nin futbolunun keyif vermediğini söyleyen Toroğlu, "Fenerbahçe futbol oynamıyor, mücadele ediyor, o kadar, keyif veren hiçbir şey yok. Bugün Altay inanılmaz oynadı ve Fenerbahçe kazandı. İnşallah Mesut geldikten sonra şekle girerler, iyi değiller. Fenerbahçe'nin işi zor ama şu anda liderler. Tabela güzel ama oyun güzel değil." ifadelerini kullandı.



Erol Bulut'un istenen futbolu oynatmadığını dile getiren Erman Toroğlu, "Fenerbahçe'yi hırpaladılar, bu takımın çok daha farklı oynaması gerekir, Erol hoca henüz bunu oynatamıyor. Bütün takımların bahanesi var, fikstürde sonuçta bir gün oynanacak." dedi.



Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe için önemini vurgulayan Toroğlu, "Gustavo, Fenerbahçe için önemli. Mesut falan diyoruz ama Gustavo olmazsa olmaz. Fenerbahçe, Gustavo olmadan çok zorlanır, her tarafı yapıştırıyor, kapatıyor. Müthiş bir adam. Futbol ahlakı var, spor ahlakı var, 10 numara bir adam, ben bayılıyorum." şeklinde konuştu.



