Erman Toroğlu: "Fatih Terim şanslıdır, bakalım olacak mı?"

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın şampiyonluk şansını Fatih Terim üzerinden esprili bir dille değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
Erman Toroğlu: 'Fatih Terim şanslıdır, bakalım olacak mı?'
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29 Haziran 2020 01:01
Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından şampiyonluk yarışı için konuşurken Fatih Terim faktörüne değindi.

Deneyimli hocanın şanslı bir teknik adam olduğunu belirten yorumcu, "Fatih hoca şanslıdır, Boğaz Köprüsünden aşağıya düşse, yürüye yürüye Beylerbeyi'ne çıkar, 2 de lüfer kapar. Bakalım bu sene de olacak mı ama Şampiyonlar Ligi'ne giderse başarı. Şu aşamada, bu kadar sakatlık varken başarı" ifadelerini kullandı.

29. hafta sonunda Başakşehir 60 puanla lider durumda bulunurken, Galatasaray 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Trabzonspor 58 puan ile 2. sırada, Sivasspor ise 53 puanla 3. basamakta bulunuyor.

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