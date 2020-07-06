Erman Toroğlu: "Fatih Terim masal anlatıyor"

Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Trabzonspor maçı sonrasındaki sözüne tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
Erman Toroğlu: 'Fatih Terim masal anlatıyor'
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06 Temmuz 2020 00:22
Erman Toroğlu, Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Fatih Terim'in eleştirisine tepki gösterdi.

Terim karşılaşmanın ardından, Feghouli'nin kırmızı kartı için yaptığı, "Feghouli'nin atılması doğru. Arkadan ayağına basan atılmalı mıydı, atılmamalı mıydı? Bize zaten atılmaz." yorumunun doğru olmadığını belirten Toroğlu, öndeki yıllara dikkat çekti.

Toroğlu, "Fatih Terim, masal anlatıyor. Fatih Terim'in, bir maçtan sonra hakemin yüzüne karşı 'Kardeşim, Galatasaray'dan İstanbul'da oyuncu atmak bu kadar kolay mı' dediğini biliyorum. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan İstanbul'da oyuncu atılmaz diye bir şey mi var? Yıllarca bunlar alıştırmışlar, aynı kafadalar." ifadelerini kullandı.



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