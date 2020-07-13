Erman Toroğlu: 'Falcao fotoğrafı Galatasaray'a zarar verdi'

Erman Toroğlu, bu sezon Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 19 maçı kaçıran ve büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao için konuştu.



Toroğlu, yaz aylarında transfer görüşmeleri sürerken Abdurrahim Albayrak'ın Radamel Falcao ile çektirdiği ve basına düşen fotoğrafın sorun yarattığını söyledi.



A Spor'da konuşan yorumcu, "Abdurrahim Albayrak'ın Falcao ile çektirdiği fotoğraf, Galatasaray'a büyük zarar vermiştir. Monaco, Falcao'yu aldığı için Galatasaray'dan Onyekuru'yu 3 hafta önce çağırmıştır. Monaco rahatsız oldu Falcao'nun alınış biçiminden ve Onyekuru'yu çağırdı. Onyekuru devre arasında geldi ama bu çok net bir şey, çok net bir yerden duydum. Monaco'nun en yetkili adamından duydum bunu" dedi.



