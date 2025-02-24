Erman Toroğlu: 'Derbide 15 dakikada otorite sağlar'

Erman Toroğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi Sözcü'de değerlendirmelerde bulundu.
İşte Erman Toroğlu'nun yorumları:
"Türkiye'ye yabancı VAR geldi. Bence iyi de oldu bizimkileri eğitmesi açısından. Ama sonra yabancı hakem de geldi. Peki hakemin gelmesine en büyük sebep kim oldu? Yabancı VAR oldu. Yabancı VAR'ın Galatasaray maçında Mertens'in pozisyonunda dağlara taşlara yapması hakemin gelmesine sebep oldu. Peki buna sebep olanların başında ne vardı? Hakemleri aldatan futbolcular. Şimdi Avrupa'nın üst düzey bir hakemi geliyor. Peki üst düzey hakem nasıl olunur? Az düdük çalmaya gayret eder, ikili mücadeleleri bırakır, kasıtlı ve aldatıcı hareketlere kartını kullanır. Yani sahada otoriteyi sağlar. Bizdeki hakemler neden sağlayamadılar?"
"Çünkü çok düdük çaldılar, maçları çok kestiler, çok konuştular. Büyük takımlara karşı otoritelerini gösteremediler, kendilerini aldatanlara gerekli işlemi yapamadılar yani otoriteyi sağlayamadılar. Sahada otoriteyi sağlarsan maçı oynatırsın yoksa oynatamazsın. Büyük ihtimalle bu hakem Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin maçlarını seyretmiş ve kimlerin ne halt yaptığını görüp şahit olmuştur. Ona göre de hareket edecektir. Zaten göreceksiniz daha 15. dakikada otoriteyi sağlayacaktır. Tabii teknik adamlar da kenarda hop oturup hop kalkamayacaktır fazla ve hakem maçı idare edip gidecek. Bu kadar basit. Tabii yabancı VAR ve hakemin gelmesine sebep de büyüklerdir. Yıllarca küçükleri hor gördüler, haksız rekabet yaptılar. Sonunda VAR sistemi geldi. Onu bile delmeye kalktılar. Bunları yapan kimlerdi? Bu takımların yöneticileri. Eğer devam ederlerse sonunda da ithal yönetici isteriz herhalde."
İşte Erman Toroğlu'nun yorumları:
"Türkiye'ye yabancı VAR geldi. Bence iyi de oldu bizimkileri eğitmesi açısından. Ama sonra yabancı hakem de geldi. Peki hakemin gelmesine en büyük sebep kim oldu? Yabancı VAR oldu. Yabancı VAR'ın Galatasaray maçında Mertens'in pozisyonunda dağlara taşlara yapması hakemin gelmesine sebep oldu. Peki buna sebep olanların başında ne vardı? Hakemleri aldatan futbolcular. Şimdi Avrupa'nın üst düzey bir hakemi geliyor. Peki üst düzey hakem nasıl olunur? Az düdük çalmaya gayret eder, ikili mücadeleleri bırakır, kasıtlı ve aldatıcı hareketlere kartını kullanır. Yani sahada otoriteyi sağlar. Bizdeki hakemler neden sağlayamadılar?"
"Çünkü çok düdük çaldılar, maçları çok kestiler, çok konuştular. Büyük takımlara karşı otoritelerini gösteremediler, kendilerini aldatanlara gerekli işlemi yapamadılar yani otoriteyi sağlayamadılar. Sahada otoriteyi sağlarsan maçı oynatırsın yoksa oynatamazsın. Büyük ihtimalle bu hakem Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin maçlarını seyretmiş ve kimlerin ne halt yaptığını görüp şahit olmuştur. Ona göre de hareket edecektir. Zaten göreceksiniz daha 15. dakikada otoriteyi sağlayacaktır. Tabii teknik adamlar da kenarda hop oturup hop kalkamayacaktır fazla ve hakem maçı idare edip gidecek. Bu kadar basit. Tabii yabancı VAR ve hakemin gelmesine sebep de büyüklerdir. Yıllarca küçükleri hor gördüler, haksız rekabet yaptılar. Sonunda VAR sistemi geldi. Onu bile delmeye kalktılar. Bunları yapan kimlerdi? Bu takımların yöneticileri. Eğer devam ederlerse sonunda da ithal yönetici isteriz herhalde."
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<