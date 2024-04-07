Erman Toroğlu: ''Bu olay filmin sonu!''

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Kupa'da Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Toroğlu yaptığı açıklamada, "Türk futbolu için çok kötü bir olay. Altını çizerek söylüyorum hiç kimse masum değil. Kimse kendini bu olaydan soyutlayamaz. Ben masumum diye bir şey yok. Bu olay filmin sonudur. Film tekrar nasıl başlar bilinmez.'' dedi.
Sözlerine devam eden Erman Toroğlu, ''Bundan sonrası çok daha tehlikeli. Bundan sonra maçlarda deplasmanlarda polis ve askeri güçler lazım. Şaka değil. Artık askersiz oynayamazsın. Galatasaray ve Fenerbahçe maçına gidiyorsan 1. Ordu teyakkuza geçecek. Şaka gibi." ifadelerini kullandı.
Toroğlu yaptığı açıklamada, "Türk futbolu için çok kötü bir olay. Altını çizerek söylüyorum hiç kimse masum değil. Kimse kendini bu olaydan soyutlayamaz. Ben masumum diye bir şey yok. Bu olay filmin sonudur. Film tekrar nasıl başlar bilinmez.'' dedi.
Sözlerine devam eden Erman Toroğlu, ''Bundan sonrası çok daha tehlikeli. Bundan sonra maçlarda deplasmanlarda polis ve askeri güçler lazım. Şaka değil. Artık askersiz oynayamazsın. Galatasaray ve Fenerbahçe maçına gidiyorsan 1. Ordu teyakkuza geçecek. Şaka gibi." ifadelerini kullandı.
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