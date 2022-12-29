Erman Toroğlu: 'Bu bir CİNAYET!'

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray'ın karşılaştığı 4 Eylül Stadı'nın zemini için eski hakem Erman Toroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi.
Zeminle ilgili konuşan Erman Toroğlu "Türkiye'de güzel statlar oldu ama bu futbol, zeminde oynanıyor. Şu zeminde, şu futbolcuları oynatmak tek kelimeyle cinayet! Bu kadar para verdiğin futbolcular sakatlanır, haksız rekabet olur. Art niyetli futbolcu abantajlıdır. Burada iyi takım, iyi takımlığını göstermez. Siz kimi aldatıyorsunuz abi? Yayıncı kuruluş tonla para verecek, sen bu statta maç oynatacaksın! Heyetler inceleme yapıyormuş da bilmem ne! Ayıptır!" dedi.
Açıklamalarına devam eden Erman Toroğlu "Bakla tarlası deriz ya, bu sahada eşek tarlası bile olmaz! Ben tonla para vereceğim, yayıncı kuruluş tonla para verecek... Eee? Bu nasıl iş? Futbolcular sakatlanmamak için savaşıyor. Hakem için de zor. Çukurlar var, her an sakatlık olabilir. Ömür boyu sakat kalırsın. Allah korusun. İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Maçta futbol oynanmıyor, zaten bu sahada, bu çocuklar ne oynayacak ki? Ben bunu eleştiremem." ifadelerini kullandı.
YAYINCI KURULUŞTAN AÇIKLAMA
Öte yandan karşılaşmanın devre arasında stat zemini hakkında yayıncı kuruluş bilgi verdi. Sivas'ta birkaç gün önce çimde meydana gelen mantar hastalığı nedeniyle zeminin bozulduğu duyuruldu.
Zeminle ilgili konuşan Erman Toroğlu "Türkiye'de güzel statlar oldu ama bu futbol, zeminde oynanıyor. Şu zeminde, şu futbolcuları oynatmak tek kelimeyle cinayet! Bu kadar para verdiğin futbolcular sakatlanır, haksız rekabet olur. Art niyetli futbolcu abantajlıdır. Burada iyi takım, iyi takımlığını göstermez. Siz kimi aldatıyorsunuz abi? Yayıncı kuruluş tonla para verecek, sen bu statta maç oynatacaksın! Heyetler inceleme yapıyormuş da bilmem ne! Ayıptır!" dedi.
Açıklamalarına devam eden Erman Toroğlu "Bakla tarlası deriz ya, bu sahada eşek tarlası bile olmaz! Ben tonla para vereceğim, yayıncı kuruluş tonla para verecek... Eee? Bu nasıl iş? Futbolcular sakatlanmamak için savaşıyor. Hakem için de zor. Çukurlar var, her an sakatlık olabilir. Ömür boyu sakat kalırsın. Allah korusun. İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Maçta futbol oynanmıyor, zaten bu sahada, bu çocuklar ne oynayacak ki? Ben bunu eleştiremem." ifadelerini kullandı.
YAYINCI KURULUŞTAN AÇIKLAMA
Öte yandan karşılaşmanın devre arasında stat zemini hakkında yayıncı kuruluş bilgi verdi. Sivas'ta birkaç gün önce çimde meydana gelen mantar hastalığı nedeniyle zeminin bozulduğu duyuruldu.
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