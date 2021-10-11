Erman Toroğlu: 'Böyle biterse ölüm'

Erman Toroğlu, A Milli Takımımızın Letonya ile oynadığı maçın 0-0 biten ilk yarısını yorumladı.

Caner 20 kişinin arasına şişiriyor, balon şişirir gibi. Oynatıyorlar falan, bilmiyorum. Caner Erkin'den ne bekliyorlar? Bu çocuk oynasın diyen kim? Kuntz çok bir şey bilmiyor tabii şu an. İki takım arasında bayağı bir fark var. Teknik olarak var ama sahaya yansımıyor. Fizik olarak adamlar çok etkili. Fizik olarak bizi ezdiler. Biz fizik olarak bir şeyler yapıyoruz ama onlar daha iyi. Teknik olarak iyi değiller. Onlar bizden daha dengeli.



Maçlar böyle biterse ölüm, bizim için işin bitişi. Kazanmak için rakip takıma karşı en ufak bir etkinliğimiz yok. Bu tip takıma verkaç yapacaksın, ceza sahası içine gireceksin, çalım atacaksın. Bir tek Cengiz yapabiliyor. Bunun haricinde var mı etkili bir adam?



Çalhanoğlu'ndan hiç faydalanamıyorsun. Şu anda senin takımının beyni Çalhanoğlu olması lazım. Ancak sinirli. Bir frikik oldu, Burak ben atayım dedi. Haydi at dedi, sinirlendi. Burak korneri ben atayım, gelip kafayı vurayım diyor. Çok serbest bıraktılar. Takımın teknik direktörü yapmışlar.



Bizim takımın bir şekli yok, oynuyor. Mevlam kayıra. Caner 35 tane orta şişiriyor, leş. Adamlar bir yakalarlarsa bizi bitirirler. Futbol oynamıyoruz. Adamlar kalite olarak bizden çok düşük ama aramızda hiç fark yok.



