Erman Toroğlu: 'Bir raporda cibiliyetsiz, bir raporda ciddiyetsiz yazıyor'

Spor yorumcsu Erman Toroğlu, Karagümrük - Galatasaray maçında yaşanan olaylarla ilgili A Spor'da flaş yorumlarda bulundu.



Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tribüne gönderilmesinin ardından verilen hakem ve gözlemci raporlarında neler yazdığını açıkladı.



Erman Toroğlu'nun yorumları şu şekilde;



"BİR YERDEN SONRA HAKEME İNANMIYOR"



"Galatasaray'da Fatih Terim'in atıldığı maçta bir hakemin raporu var bir de gözlemcinin raporu var. Federasyon veya tahkimler saha içerisindeyse hakemi sallıyor, saha dışındaysa gözlemci doğru gördü diyor. Bir yerden sonra hakeme inanmıyor."



"BİR RAPORDA CİBİLİYETSİZ, BİR RAPORDA CİDDİYETSİZ YAZIYOR"



"Hukuk Kurulu, Fatih Terim'i hakaretten veriyor. Cezası 3-7 maç arası, Disiplin Kurulu buna centilmenliğe aykırı diyor. Hakem diyor ki, "Bana cibiliyetsiz dedi." diyor. Gözlemci de "Demedi, 'Ciddiyetsiz' dedi" diyor. Raporlarda "Sen nasıl hakemsin ulan eyyamcı, ahlaksız, terbiyesiz, sen futbolu bilmiyorsun, senden bekçi bile olmaz. Gel, selfie çekelim, akşam ailene anlatırsın Fatih Hoca'yı attım diye." Açın bakalım cibiliyetsiz demek ne demek? Birisi cibiliyetsiz yazıyor, birisi ciddiyetsiz yazıyor. Türkiye'de öyle işler oluyor ki..."



